Панама, 3 апреля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Агентство ООН по делам беженцев предупредило 3 апреля о резком увеличении количества нелегальных мигрантов из Латинской Америки, использующих опасный путь через джунгли Дарьен в Панаме для того, чтобы попасть в США. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Джунгли

Уровень нелегальной миграции возрос после того, как Вашингтон решил отменить высылку мигрантов из страны под предлогом коронавируса. В первые три месяца 2022 года количество мигрантов увеличилось в четыре раза: с двух тысяч человек в 2021 году до восьми тысяч в 2022 году.

Джунгли Дарьен занимают площадь около пяти тысяч квадратных километров и являются одним из наиболее опасных миграционных маршрутов в мире. Пеший путь через джунгли занимает около 10 дней, а из-за действия преступных группировок смертность при переходе достигает двух процентов.