Москва, , 18:38 — REGNUM 3 апреля футбольный клуб ЦСКА в матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом». Основное время встречи, проходившей в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счетом 2:2.

Стадион «ВЭБ Арена» Denis BGRUS

Забитые мячи: Игорь Дивеев (3') — 1:0, Яка Бийол (7' автогол) — 1:1, Эрик Бикфалви (55' Андрей Егорычев) — 1:2, Юсуф Языджи (90+4' пенальти) — 2:2.

Статистика матча (ЦСКА/ «Урал»)

Удары 16/11

Удары в створ 6/6

Владение 66%/34%

Угловые 6/1

Нарушения 12/11

Составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Дивеев (Ушаков, 56'), Щенников (Мухин, 46'), Гбамен, Медина, Бийол, Карраскаль (Дзагоев, 71'), Эджуке (Яковлев, 58'), Языджи.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Колесниченко (Емельянов, 78'), Кузьмичев, Мамин, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимуратов, Шатов (Мишкич, 78'), Магомадов, Бикфалви.

На данный момент ЦСКА с тринадцатью победами и 43-мя набранными очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал», набрав 21 очко, поднялся на тринадцатую позицию.