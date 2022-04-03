Москва, , 18:34 — REGNUM Обвинения в адрес российских военных в убийствах мирных жителей города Буча Киевской области являются очередной провокацией. Об этом говорится 3 апреля в официальном сообщении Минобороны России.

Российская армия

Mil.ru

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«Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, российская армия покинула этот населённый пункт 30 марта, после очередного раунда переговоров между Россией и Украиной. За всё время нахождения города под контролем российских военнослужащих местные жители не испытывали притеснений. Они могли свободно перемещаться и пользоваться мобильной связью, а также выехать в северном направлении. При этом южные окраины, включая и жилые кварталы, круглые сутки обстреливались украинскими военнослужащими.

Также в Минобороны обратили внимание на то, что так называемые «свидетельства преступлений» в Буче стали известны общественности на четвёртый день выхода оттуда российской армии. В город прибыли сотрудники СБУ, а также украинского телевидения. При этом тела людей, опубликованные киевским режимом, за минимум четыре дня не окоченели и не имеют трупных пятен, а в ранах видна не свернувшаяся кровь. Всё это тоже неопровержимо подтверждает, что видеокадры и фотографии из Бучи являются очередной постановкой киевского режима для западных СМИ. Ранее такое уже было в Мариуполе и других городах.

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