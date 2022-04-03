Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону начали подготовку к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 3 апреля сообщил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 9 мая 2021

«Приступили к подготовительным работам по праздничному оформлению города. Будут украшены центральные улицы и площади города: ростовчане увидят 99 композиций из 424 флагов и 360 панно», — написал он в телеграм-канале.

Ростов-на-Дону будет украшен ко Дню Победа заранее — композиции установят к концу апреля.

ИА REGNUM сообщало, что на украшение города воинской славы ко Дню Победы власти выделили 9 млн рублей.