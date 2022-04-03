Москва, 3 апреля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Своими преступными действиями Украина создала минную опасность в Черном море, которую не может устранить собственными силами, уповая на помощь НАТО. Об этом заявил 3 апреля заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью «Комсомольской правде».

Морская мина

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Попов напомнил, что в конце февраля 2022 года украинские военные моряки выставили у берегов Одессы, Очакова и Черноморска более 400 якорных мин, часть из которых спустя некоторое время были сорваны с якорей и начали дрейфовать в Черном море, создавая смертельную угрозу судоходству. Часть из них уже добралась до Босфора.

«Из оборонительного оружия Украины эти «блуждающие» мины превратились в наступательное вооружение, направленное на причерноморские страны НАТО и других гостей Черного моря», — констатировал Михаил Попов.

По его словам, «обезвредить дрейфующие мины Украина самостоятельно не способна, переложив по умолчанию эту задачу на НАТО».

При этом США не собираются помогать своим европейским союзникам в устранении минной угрозы, созданной киевским режимом. Как отмечает замсекретаря Совбеза России, «американские корабли побоятся вернуться в Черное море в ближайшее время, будут ждать полного устранения минной опасности».

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По данным Минобороны России, с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, которых давно уже нет на вооружении России. В Черном море было поставлено 370 мин, в Азовском — 50 мин. Как минимум 10 мин в Черном море были сорваны с якорей и отправились в дрейф, создавая угрозу гражданскому судоходству.