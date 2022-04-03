Излучинск, Югра, , 18:27 — REGNUM В Нижневартовском районе Югры по факту гибели двух подростков при пожаре возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

На месте трагедии Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

Трагедия произошла 3 апреля около 10:00 по местному времени (08:00 мск). В жилом доме, расположенном в садовом товариществе «Энергетик Севера» городского поселения Излучинск Нижневартовского района, произошёл хлопок, затем возгорание. В результате пожара погибли двое подростков 2006 года рождения, которые находились внутри дома. Ещё три человека с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Проводится комплекс следственных действий. Предварительная версия пожара — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.