Сочи, Краснодарский край, , 18:26 — REGNUM Сегодня, 3 апреля, в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет санкт-петербургский «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ЗЕНИТ-СОЧИ Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Сослан Джакаев, Ваня Дркушич, Родригао, Ибрагим Цаллагов, Кирилл Заика, Игорь Юрганов, Кристиан Нобоа, Артур Юсупов, Викториен Ангбан, Матео Кассьерра, Артем Макарчук.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Вильмар Барриос, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Далер Кузяев, Алексей Сутормин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Артем Дзюба.

В последний раз «Зенит» и «Сочи» играли между собой 3 октября 2021 года в матче 10-го тура АПЛ. Тот матч завершился со счетом 1:2 в пользу команды из Сочи. Забитыми мячами отметились Артем Дзюба (45' Малком), Матео Кассьерра (67') и Сергей Терехов (71' Артур Юсупов).