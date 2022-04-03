Бергамо, Италия, 3 апреля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. 3 апреля «Аталанта» из Бергамо в матче 31-го тура регулярного сезона чемпионата Италии уступила неаполитанскому «Наполи». Основное время встречи завершилось со счетом 1:3.

(сс) RonnyK «Наполи»

Забитыми мячами в составе «Наполи» отметились Лоренцо Инсинье (14' пенальти), Маттео Политано (37' Лоренцо Инсинье) и Элиф Эльмас (81' Ирвинг Лосано). Единственный мяч «Аталанты» на 57-й минуте встречи забил 31-летний центральный полузащитник сборной Нидерландов Мартен Де Рон после передачи Алексея Миранчука.

Статистика матча («Аталанта"/ «Наполи»)

Удары 19/6

Удары в створ 3/5

Владение 56%/44%

Угловые 9/1

Нарушения 15/11

Составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Паломино, Джимсити (Мэле, 63'), Скальвини, Копмейнерс, Фройлер (Пашалич, 83'), де Рон, Дзаппакоста, Хатебур (Бога, 46'), Мурьель (Сиссе, 83'), Малиновский (Миранчук, 46').

«Наполи»: Оспина, Жезус, Руй, Кулибали, Заноли, Лоботка, Зелиньский (Руис, 69'), Замбо-Ангисса, Мертенс (Малькюи, 88'), Политано (Эльмас, 59'), Инсинье (Лосано, 69').