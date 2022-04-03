Москва, , 18:17 — REGNUM Установить все обстоятельства попытки совершения теракта в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области Украины поручил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ.

Эмблема СК РФ

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«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства попытки совершения теракта в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователям поручено установить всех причастных к покушению на совершение теракта и осуществить сбор и фиксацию доказательств.

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля пресс-служба Росгвардии сообщила, что спецназом ведомства был предотвращен террористический акт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области.