Лондон, 3 апреля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. 3 апреля лондонский «Вест Хэм» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Эвертоном» из Ливерпуля. Основное время встречи, проходившей в Лондоне на «Олимпийском стадионе», завершилось со счетом 2:1.

Www.evertonfc.com Никола Влашич

Первый мяч на 32-й минуте встречи забил латераль «молотобойцев» Аарон Крессуэлл — 1:0. В дебюте второй половины центральный защитник «ирисок» Мэйсон Холгейт восстановил равновесие в счете, замкнув передачу Ришарлисона — 1:1. Через шесть минут английский нападающий Джаррод Боэун вновь вывел хозяев вперед — 2:1.

Единственную красную карточку на 65-й минуте встречи получил защитник «Эвертона» Майкл Кин. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Саймон Беннет.

«Вест Хэм», одержав пятнадцатую победу в сезоне и набрав 51 очко, обошел «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 25-ю очками остался на семнадцатой строчке.