Лондон, , 18:01 — REGNUM Сегодня, 3 апреля, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» «Тоттенхэм» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Ньюкаслом». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бэн Дэвис, Мэтт Доэрти, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Эмерсон, Родргио Бентанкур, Деян Кулушевски, Сон Хын Мин, Харри Кейн.

«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Фабиан Шер, Мэтт Таргетт, Хавьер Манкильо, Дэн Бюрн, Джо Уиллок, Джонджо Шелви, Жоэлинтон, Райан Фрэйзер, Аллан Сен-Максимен, Крис Вуд.

На данный момент «Тоттенхэм» с шестнадцатью победами и 51-м набранными очком занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл», набрав 31 очко, располагается девятью позициями ниже.