Вашингтон, , 18:10 — REGNUM Соединенные Штаты отменили испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III не из-за страха перед Россией. Об этом заявил 3 апреля официальный представитель министерства обороны Джон Кирби.

Пуск ракеты Minuteman III U.S. Air Force

В Пентагоне пояснили, что ракетные испытания были перенесены, поскольку США не хотят эскалации в нынешней напряженной ситуации, однако очередное испытание новой ракеты состоится позже в этом году.

«Здесь нет страха», — заверил Кирби в эфире телеканала Fox.

В начале марта Пентагон в первый раз сообщил о решении отложить испытательный запуск ракеты Minuteman III. Тогда Кирби пояснял, что США хочет продемонстрировать России отсутствие намерения участвовать в действиях, которые могут быть неправильно истолкованы.

В свою очередь руководитель пресс-службы ВВС США Энн Стефанек отметила, что новое решение об отмене запуска МБР Minuteman III принято вновь по тем же причинам.

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