Элиста, , 17:58 — REGNUM В Калмыкии в связи со снижением числа госпитализаций пациентов с COVID-19 закрыли ещё один инфекционный стационар. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Палата Ugmk.com

В настоящее время в Калмыкии функционируют два ковидных госпиталя. Стационарное лечение получают 89 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние пяти человек врачи оценивают как тяжёлое, двое подключены к аппаратам ИВЛ. В республиканском центре специализированных видов медицинской помощи лечатся 48 ковид-пациентов, в республиканской больнице имени Жемчуева – 41 пациент с COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2022 года в Калмыкии в связи с ростом числа госпитализаций больных COVID-19 развернули пять госпиталей – в Лаганском, Яшкульском и Яшалтинском районах, а также на базе республиканского центра специализированных видов медицинской помощи, республиканской больницы имени Жемчуева в Элисте.