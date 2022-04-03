Казань, , 17:58 — REGNUM 25-летний центральный полузащитник «Рубина» и сборной Южной Кореи по футболу Хван Ин Бом приостановил действие контракта с казанским клубом до конца текущего сезона. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба «Рубина».

Хван Ин-Бом и Панюков Алексей Колчин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Хван Ин Бом принял участие в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ин Бом выступает за «Рубин» с 14 августа 2020 года после перехода из американского клуба «Ванкувер» за 2,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость южнокорейского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.