Новосибирск, , 17:58 — REGNUM В Новосибирске расследование уголовного дела в отношении тренера по спортивной гимнастике поставлено на контроль. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Гимнастика geralt

«Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 Уголовного кодекса РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), в отношении тренера Центра подготовки по спортивной гимнастике, который нанёс удары несовершеннолетнему за неправильное выполнение спортивных упражнений, — уточнили в ведомстве. — Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вокруг новосибирского центра спортивной гимнастики разгорелся скандал.

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