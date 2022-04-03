Тегеран, 3 апреля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Иран и США близки к заключению ядерной сделки. Об этом 3 апреля заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Наши предложения по оставшимся вопросам переданы через переговорщиков ЕС американцам. Теперь мяч на их стороне», — информирует пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде заявил, что США продолжают нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН, которой ядерная сделка закреплена между Ираном и другими державами.