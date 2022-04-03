Кемерово, 3 апреля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В Кемеровской области хозяйства населения традиционно специализируются на выращивании картофеля и овощей. Об этом сообщил Кемеровостат.

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«В 2021 году сельхозорганизации, фермеры и население Кузбасса вырастили 461,4 тыс. тонн картофеля, 63% этого урожая собрано в хозяйствах населения», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что сбор овощей открытого и закрытого грунта за прошедший год составил 105,5 тыс. тонн, доля хозяйств населения в этом объёме — 59%.