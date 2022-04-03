Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Президент США Джо Байден назвал супругу экс-президента Барака Обамы Мишель бывшим вице-президентом страны. Это следует из его выступления на церемонии пуска новой атомной подлодки.

Байден

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Рассказывая о своей супруге Джилл, он отметил, что она начала сотрудничество с Мишель Обамой тогда, когда та была вице-президентом, и теперь продолжает.

«И я глубоко горжусь работой, которую она делает в качестве первой леди с инициативой объединения усилий», — сказал он о своей супруге. Как сообщало ИА REGNUM, Байден периодически попадает в разные неловкие ситуации.