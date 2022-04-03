Вашингтон, 3 апреля 2022, 17:50 — REGNUM Соединенные Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине, чтобы противостоять военной операции со стороны России. При этом Вашингтон позволит Киеву самостоятельно определить политическое будущее Украины.
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Об этом 3 апреля в эфире телеканала ABC заявил глава аппарата Белого дома Рон Клейн. По его словам, США делает многое для того, чтобы поддержать Украину оружием и другой помощью, с целью «дать отпор» российской военной операции.
«Что касается политического будущего Украины, то его должна определить сама Украина», — отметил представитель администрации президента США.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News заявил, что на Украину постоянно поступает военная помощь из США.
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