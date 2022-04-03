Вашингтон, 3 апреля 2022, 17:41 — REGNUM На Украину поступает постоянно военная помощь из США. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
«Поставки (из США на Украину) прибывают», — заявил он.
Кирби добавил, что США передают Украине системы Stinger, противотанковые ракеты и другое оружие.
Как передавало ИА REGNUM, 30 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что военные США не смогли обнаружить военной помощи России со стороны Китая.