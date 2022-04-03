Белград, 3 апреля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Полиция Сербии расследует два инцидента с применением насилия, которые произошли в ходе голосования на президентских и парламентских выборах в этой балканской стране. Оба участника инцидентов получили легкие телесные повреждения.

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Как сообщает МВД Сербии, принимаются все необходимые меры, чтобы выяснить обстоятельства конфликтов, произошедших в ходе сегодняшнего избирательного процесса в Чачаке и белградском муниципалитете Земун.

«Полиция интенсивно работает над выяснением всех обстоятельств и выявлением человека, который сегодня напал на депутата Сербской прогрессивной партии Братислава Юговича в Чачаке, — говорится в официальном сообщении МВД Сербии. — Кроме того, полиция интенсивно работает над выяснением всех обстоятельств, связанных с инцидентом в Земуне <…> в котором участвовал президент Движения свободных граждан Павел Грбович».

Напомним, на пост президента Сербии претендуют восемь кандидатов, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков. Также в стране проходят досрочные выборы 250 депутатов Скупщины и выборы в органы местного самоуправления в городах Бор, Белград, и десятке других муниципалитетов.

Граждане могут проголосовать до 20:00 (21:00 мск) на более чем 8 тыс. участков в стране и в 77 местах для голосования в 34 странах мира.