Кемерово, 3 апреля, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Зарядные гаджеты продолжают потреблять электроэнергию даже если телефон к ним не подключен. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

Зарядка телефона

«Потому что в электрической цепи этого устройства есть сопротивление, которое по чуть-чуть, но берёт на себя нагрузку, — говорится в телеграм-канале «СГК Кузбасс». — Однако главная опасность воткнутого в розетку зарядного устройства кроется не в этом. А в том, что при возможном даже небольшом скачке напряжения в сети подуставшие от работы конденсаторы и прочие микросхемы могут не выдержать и взорваться».

Кузбассовцев просят не оставлять зарядные устройства без присмотра в розетке.