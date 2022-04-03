Великий Новгород, 3 апреля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. По факту гибели троих детей и их матери во время пожара в Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета (СК) России.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

«2 апреля … поступило сообщение о гибели троих несовершеннолетних детей в результате пожара, произошедшего в одном из частных домов деревни Тулебля Старорусского района, — говорится в сообщении. — По данному факту … возбуждено уголовное дело».

Следствием установлено, что 2 апреля в частном доме произошел пожар, в ходе тушения которого были обнаружены тела четырех человек. Кроме того, мужчина (отец детей) был доставлен в больницу.

В настоящее время выясняются причины происшествия.