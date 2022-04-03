Кемерово, 3 апреля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области подано уже 26716 заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на образование детей. Об этом сообщило региональное отделение Пенсионного фонда России.

ИА REGNUM Материнский капитал

«Оплата обучения детей – одно из востребованных направлений программы, и в 2022 году в регионе составляет 15,6% от общего числа обращений за распоряжением средствами материнского капитала», — уточнили в ПФР.

Также отмечается, что с начала 2022 года около 80% владельцев сертификатов обратились за распоряжением средствами онлайн.