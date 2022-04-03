3 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Надир Керимов, , 20:04 — REGNUM В Азербайджане за 30 лет доля русскоязычных изданий выросла с 20% до 36%, свидетельствуют данные исследования Института Пушкина «Индекс положения русского языка в мире».

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Азербайджанцы комментируют в социальных сетях, а именно в телеграм-каналах о новостях в Азербайджане и в мире:

@dizartdd: «Азербайджан — это, пожалуй, единственная Республика бывшего СССР, где реально существует и действует правило многоконфессиональности и многонациональности. Уважительное отношение не только, скажем, к русской культуре, истории и народу, но и в целом ко всем. И это реально не для галочки делается. Одних только русских школ порядка 360…».

Рамин Алиев: «У нас, в Азербайджане, 2-й родной язык — это русский. Я сам заканчивал русскую школу».

Владислав Фролов присоединяется к комментаторам выше:

@Archibald_Goodwin: «Сам родом из Сумгаита, так вот, знакомые азербайджанцы говорят, что в Баку модно говорить на русском!».

Однако Елена не согласна с тем, что русский язык распространен среди молодежи:

@lenadlg: »Сомневаюсь! Очень даже сомневаюсь! В Азербайджане сейчас смотрят в сторону Турции, простые люди практически все протурецкие, особенно молодёжь (вся поголовно)».

На что Рамин ей отвечает:

Рамин Алиев: «Вы хоть знаете сколько русских школ в Азербайджане?) Больше 300 школ на Русском языке, в 18 местных ВУЗах и 38 средних специальных учебных заведениях преподавание ведётся только на русском языке».

Natiq Əhmədov: «Турция — это братский народ нам. Азербайджанцы и есть тюркоязычный народ. Россия — наш сосед, дружеский народ. И, конечно же, Россия — держава, и у нее есть все. Дай Аллах мира во всем мире без нацизма. Азербайджанское государство во главе с президентом Алиевым знает, что делать, когда делать, почему делать. Они дружат с Путиным, знают друг друга хорошо и будут делать все во благо народов».

@xdbxbdx: «То есть в СССР на русском языке там издавалось 1/5 газет».

Lana4ka: «В Баку русская речь звучит наравне с азербайджанской, разговоры, делопроизводство, разумеется, на азерб. языке».

Алексей Боголюбов. Баку. Улица в полдень. 1861

Phoenix: «Я гражданка Азербайджана. Мои дети учились в русском секторе. Многие азербайджанцы отдают своих детей в русский сектор. У моей дочери в классе было всего 3 ученика русской национальности, остальные все — азербайджанцы».

@Irisbaku: «Русский драмтеатр, русская община — огромнейшая, русские сёла с русскими названиями, азербайджанский канал ТВ на русском языке — CBC называется и т.д.».

Rüfət Məmmədli: «Да, все правда, несмотря на это россияне и правительство РФ недолюбливают Азербайджан. Почти 1 миллион русских живут в Азербайджане. В том смысле, что кто-то замужем и старые поколения».

Под новостным постом телеграм-канала Caliber подписчики оставляют свои комментарии:

Хикмет Гаджиев: «Русская культура и русский язык не должны быть предметом санкционного давления. «Мы думаем, что культура, а также язык должны быть вне политики. Это самое главное. Ни в коем случае культура и общечеловеческие вопросы и нормы не должны ассоциироваться с политикой», — заявил помощник президента».

Beis Bolat: «Хотим или не хотим, но сейчас русский язык — это коммуникации внутри Евразии…».

Emil соглашается с предыдущим комментарием:

@em9519: «Ну он прав по сути, даже с теми же украинцами у нас общение на русском».

Учебник русского языка. 1959

Пользователь с ником @Name Name беспокоится о будущем своего родного азербайджанского языка:

Name Name: «У нас есть свой язык — Азербайджанский, на котором творили Физули, Насими, Хатаи, Гасаноглы и др. поэты. Вы спросите, почему я, будучи в Азербайджане, у меня требуют на рабочих местах русский? Если мы так будем «любить» русский, то прощай Азербайджанская научная литература. У нас не будет своей литературы, и язык может исчезнуть. Зачем так не «любят» русский в Грузии или в Армении, и им никто ничего не говорит».

Huseyn F делится своей точкой зрения:

@Neucortex: «Лучше любить русский язык, чем русский мир! В той же Грузии и Армении любителей этого русского мира гораздо больше, чем в Азербайджане, хоть и русский язык им не нравится».

Пользователь @ZebZubZubZeb подчеркивает важность использования русского языка как инструмента:

@ZebZubZubZeb: «Мы все любим наш родной язык, но русский язык как орудие в наших устах для того, чтобы посадить на место всех недругов Азербайджана. В 90-х, когда не было интернета, а всё российское телевидение было проармянским, мы не могли донести наши слова, но слава Богу, что появился интернет и мы смогли сделать так, чтоб нас услышали. Это только на проармянских телеканалах нас показывают как каких-то неучей и не знающих русский язык».

Bakinskiy advokat @astronavt507: «Не нужна нам никакая русская культура. Сейчас все русское ассоциируется с фашизмом».

Fateh @Fatmun: «В Азербайджане 340 школ на русском, и не одной на турецком. Почему?»

Saleh. M: «Русский язык сейчас не в приоритете. Русские сектора есть в Азербайджане, но уровень низкий. Лет через десять может и вообще при таком подходе не будет русских секторов».

Emil Akhmedov: «С точки зрения стратегии мы можем и используем русский язык как ресурс в своих целях. Но можно больше. Русский язык — это уникальный ресурс, позволяющий нам общаться с 15 республиками СНГ, а значит, этот инструмент можно и нужно использовать».