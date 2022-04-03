Новосибирск, 3 апреля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 1 апреля на 8,6% проиндексирован размер социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Об этом сообщило региональное отделение Пенсионного фонда России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

«Увеличение коснется 75,7 тысяч пенсионеров нашего региона, из которых 74 тысячи – получатели социальных пенсий», — уточнили в ПФР.

Отметим, что к получателям социальных пенсий относятся граждане, не получившие право на страховую пенсию, дети-инвалиды, инвалиды с детства и другие категории. Размер социальной пенсии зависит от категории получателя.