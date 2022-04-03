Элиста, , 17:13 — REGNUM На внеочередном Большом круге казаков в Элисте атаманом Калмыцкого казачьего округа Всевеликого войска Донского избран Алексей Андреев.

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Большой круг состоялся в зале заседаний правительства Калмыкии. В его работе приняли участие казаки всех шести станичных казачьих обществ республики. Делегаты приняли добровольную отставку окружного атамана Эрдни Манжикова и единогласно избрали атаманом Алексея Андреева сроком на пять лет.

ИА REGNUM напоминает, что впервые Эрдни Манжиков был избран атаманом Калмыцкого округа в июне 2009 года.