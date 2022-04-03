Донецк, , 17:09 — REGNUM При обстреле Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом 3 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Поступила информация о ранении мирного жителя 1953 г.р. в результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Донецк (пос. шахты «Трудовская») по адресу ул. Федеративная, 17», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики обстреляли поселок шахты «Трудовская» в Донецке.