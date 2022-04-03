3 апреля 2022 | Время чтения 9 мин

Ариф Асалыоглу, , 20:03 — REGNUM Согласно статье в газете Sözcü, украинская сторона заявила на российско-украинских переговорах в Стамбуле, что хочет видеть Турцию одной из стран — «гарантов». Минобороны России заявило, что «спецоперация в районе Киева и Чернигова остановится для диалога». Минобороны России в заявлении после мирных переговоров в Стамбуле отметило, что Москва сократит военную активность на направлении Киева и Чернигова. Россия заявила, что пошла на этот шаг для продолжения переговоров. Украинские власти также объявили о выводе части российских войск из Киева и Чернигова. Глава российской делегации на мирных переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговоры прошли конструктивно, поступили сформулированные предложения другой стороны, о которых доложат президенту России Владимиру Путину, после чего дадут официальный ответ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к делегациям Украины и России, которые прибыли в Стамбул для переговоров. «Как страна, пережившая множество страданий в своем регионе, мы работали и пытались предотвратить повторение подобной картины на севере Черного моря», — сказал президент. Он также отметил, что Анкара продемонстрировала справедливый подход, который защищает права, законы и интересы обеих сторон (России и Украины) на международных платформах, которыми она руководит. «Мы считаем, что в справедливом мире не может быть проигравших. Продление конфликта не отвечает ничьим интересам», — отметил Эрдоган, подчеркнув, что обе стороны должны остановить конфликт.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Турция возобновила переговоры по системам ПВО SAMP/T

Согласно новости в издании Aktif Haber, система SAMP/T может снова появиться в Турции. Внеочередной саммит НАТО, на котором была выражена поддержка и солидарность в адрес Украины, а также решение повысить уровень сдерживания альянса против России, приобрел значение для Турции благодаря двусторонним встречам, проведенным Эрдоганом. Тот факт, что трехсторонняя группа будет возрождена Францией, Италией и Турцией и что сотрудничество по системе ПВО SAMP/T, которое было заморожено на некоторое время, может снова стать предметом повестки дня, рассматривается как наиболее конкретный результат переговоров Эрдогана в Брюсселе. В 2017 году Турция, Франция и Италия начали переговоры о военном сотрудничестве, которое включало совместное производство ЗРК SAMP/T с франко-итальянским консорциумом EuroSam. Параллельно тому, как Турция подписала соглашение на поставку систем С-400 из России, европейцы в начале 2018 года приняли решение изучить вопрос сотрудничества с Турцией и затребовали для этого 18 месяцев. Ближе к концу 2019 года, когда работа над системой ПВО SAMP/T, которая может быть интегрирована в системы НАТО, достигла важной стадии, однако из-за того, что Анкара начала военную операцию «Источник мира» в Сирии, процесс был приостановлен.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Чавушоглу: Российские олигархи могут приезжать в Турцию, С-400 останутся

Выступая на сессии «Ньюсмейкер» на форуме, состоявшемся в Дохе, столице Катара, на тему «Трансформация для новой эры», министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что российские олигархи могут приезжать в Турцию. «Наша принципиальная позиция заключается в том, что мы разрешаем все виды деятельности, которые являются законными в нашей стране. Мы также не допускаем незаконных действий», — сказал Чавушоглу. По его словам, вопрос о поставки Турцией С-400 Украине определенно не обсуждается. Чавушоглу также заявил, что во время встреч Эрдогана с лидерами Франции и Италии в рамках саммита НАТО в Бельгии на повестку дня вновь была вынесено приобретение системы противоракетной обороны SAMP-T, разработанной консорциумом Eurosam, которая была совместно создана тремя государствами.

Мевлют Чавушоглу Министерство иностранных дел Турции

Как мины перемещаются в Черном море?

По сообщению турецкого телеканала NTV, мина, обнаруженная в Черном море, у пролива Босфор, вызвала серьезную панику. Мина была взята под контроль и обезврежена спецназом военном-морских сил Турции. Позже министерство сельского и лесного хозяйства Турции объявило, что с сегодняшнего дня прекращены все виды рыболовства в акватории Черного моря. Кроме того, позже была обнаружена вторая мина в Черном море, у берегов Игнеада, недалеко от границы с Болгарией. Турецкие военные нейтрализовали угрозу. Профессор Орхан Шен описал прибытие мин на турецкое побережье следующим образом: «Есть два фактора, влияющие на объекты, плавающие в море на поверхности и под водой. Один из них — это скорость и направление ветра на поверхности, а другой — морские течения. Течение образуется из точки, где протекает река Дунай. Поскольку оно идет со значительной скоростью потока, после выхода из реки Дунай и в Черном море возникает сильное течение. Мины от такого давления срываются и начинают движение зигзагами или прямо».

«Если все будут сжигать мосты с Россией, кто будет с ними разговаривать?»

Новостное интернет-издание HABERRUS пишет о заявлениях Турции, не участвующей в санкциях западных государств, что можно рассматривать как поддержку в адрес России. Советник президента Турции Ибрагим Калын заявил в воскресенье, что Анкара и другие государства должны продолжать взаимодействовать с Россией, чтобы помочь положить конец войне на Украине. «Если все будут сжигать мосты с Россией, кто будет с ними разговаривать?» — заявил он, выступая на форуме в столице Катара Дохе. Калын подчеркнул, что Киев также нуждается в большей поддержке, чтобы защитить себя. «Украинцев нужно всячески поддерживать, чтобы они могли защитить себя… но так или иначе, к российской стороне тоже нужно прислушиваться», — подчеркнул советник Эрдогана.

Ибрагим Калын Президентство Турецкой Республики

Эрдоган: мы подписали 10 соглашений с Узбекистаном

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлениями на совместной пресс-конференции с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым по итогам встреч один на один и делегаций. Президент отметил, что объем торговли Турции с Узбекистаном увеличился до 3,6 миллиарда долларов. «Мы поднимем планку до уровня 10 миллиардов долларов совместными шагами, которые мы предпримем. Я думаю, что мы быстрее продвинемся к нашим целям благодаря подписанным сегодня преференциальным торговым соглашениям», — сказал Эрдоган. Турецкий лидер также отметил, что отношения между Турцией и Узбекистаном будут и впредь укрепляться еще больше. «Сегодня мы поставили наши подписи под соглашениями оборонной промышленности, что говорит о том, что мы готовы поделиться нашими возможностями в оборонной промышленности. Достижения Турции в этой области очевидны. Транспорт, энергетика, здравоохранение, образование. Мы согласны и дальше развивать наше сотрудничество в самых разных областях культуры», — добавил он. Кроме того, было принято решение о создании совместного университета Турцией и Узбекистаном.

Осуждается транспортировка газа в Европу через проект Израиль — Турция

Ahval News опубликовал статью, в которой говорится о том, что вариант транспортировки природного газа Израиля через Турцию в Европу усилился после напряженности между Россией и Украиной. В публикации утверждается, что между Анкарой и Тель-Авивом по этому вопросу велись закулисные переговоры. Проект, которому уже много лет, основан на идее прокладки подводного трубопровода от крупнейшего газового месторождения Израиля под названием Левиафан до Турции. Затем газ, который будет поступать в Турцию, планируется перекачивать в соседние южноевропейские страны, которые хотят уйти от поставок из России.

Чавушоглу рассказал о планах эвакуировать турок с Украины

По сообщению газеты Cumhuriyet, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил на совместной пресс-конференции со своей колумбийской коллегой Мартой Лусией Рамирес, на которой прокомментировал события на Украине. «Наши автобусы ждут за городом. Там много мирных жителей, среди них есть раненые, их нужно госпитализировать, переговоры по этому вопросу продолжаются. На Украине находятся 87 граждан Турции. Вместе с сопровождающими мы планируем эвакуировать 190 человек», — сказал министр. Чавушоглу также добавил, что есть определенные решения, которые нужно принять на уровне руководителей, также есть договоренности, которые, скорее всего, будут подписаны на уровне министров. «Президент Турции общается с лидерами России и Украины. Вчера он уже пообщался с Зеленским, сегодня также проведет беседу с Путиным», — отметил он.

Марта Люсия Рамирес U. S. Department of State

Эрдоган провел переговоры с Зеленским

Согласно информации, предоставленной изданием Shaber, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы обсуждались переговоры российской и украинской делегаций, которые прошли в Стамбуле 29 марта. Эрдоган заявил, что итоги встречи переговорщиков из Киева и Москвы в Турции придали значимый импульс процессу, осуществляемому в целях прекращения конфликта и установления мира. «Мы считаем важным направить некоторые сигналы для снижения напряженности после переговоров в Стамбуле», — отметил он. Эрдоган, кроме этого, повторил свое предложение организовать встречу президента Украины Зеленского и президента России Владимира Путина в Турции.

Коротко о других новостях

По словам Мехмета Али Кулата, руководителя исследовательской компании MAK, в последнем опросе граждан на вопрос «как управляется экономика Турции» 83% ответили, что «плохо». По его словам, прежде его компания не фиксировала столь негативной оценки в адрес турецких властей.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В письменном заявлении министерства говорится, что «в ходе встречи обсуждалась последняя ситуация в Украине и переговоры, которые состоятся в Стамбуле между делегациями Москвы и Киева».

Инвестиционный банк Goldman Sachs заявил, что дефицит счета текущих операций Турции в этом году достигнет 32 миллиардов долларов. В качестве причины роста дефицита были названы скачок цен на сырьевые товары из-за напряженности на Украине и нежелание Турции повышать процентные ставки.

Утверждалось, что после санкций против России российские олигархи продолжали вести свой бизнес в Турции и начали перебрасывать сюда свои частные самолеты, яхты и богатства. Некоторые источники утверждали, что более 20 российских олигархов в настоящее время находятся в Турции и получили турецкое гражданство в результате покупки недвижимости.

Президент Сирии Башар Асад, отвечая на вопрос, планирует ли он встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, ответил следующим образом: «Однажды, если я столкнусь с такой ситуацией, для меня это будет оскорблением чести. Я буду ненавидеть сотрудничество с такими своекорыстными исламистами».

Этхем Санджак, владелец холдинга, который разбогател благодаря выигранным тендерам в период правления партии Эрдогана и который также является членом Центрального комитета правящей партии, сделал заявления, которые разозлили бы Эрдогана. Санджак, привлекающий внимание своими пророссийскими заявлениями в последние дни, недавно признал, что политическое движение Эрдогана Партия справедливости и развития (ПСР) пришла к власти при поддержке Америки.