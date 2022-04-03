Новосибирск, , 17:06 — REGNUM В Новосибирской области в октябре пройдёт Международный форум инноваторов IN’HUB-2022. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве науки и инновационной политики региона.

«Наш регион является одним из крупнейших научных, инновационных и промышленных центров страны, — отметил министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев. — Новосибирская область располагает колоссальными ресурсами и возможностями в области инновационного предпринимательства. Резиденты новосибирского Академгородка, Биотехнопарка, как уже состоявшиеся, развивающиеся компании, так и стартапы, готовы предложить свои проекты, экономический эффект от реализации которых может составить миллиарды рублей».

Он уверен, что мощная научная база, развития инфраструктура и выгодное географическое положение делают Новосибирскую область привлекательной для проведения мероприятий, направленных на экономическое развитие.