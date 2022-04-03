Элиста, , 17:04 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 53 человека, выписаны с выздоровлением 78 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 3 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Лечение в двух инфекционных стационарах получают 89 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 50 331 носителя коронавируса, вылечились 48 730 ковид-пациентов. Зарегистрировано 830 летальных исходов от COVID-19.