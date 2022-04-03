Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение многих лет тренировались и оснащались под руководством ведущих стран НАТО, и сейчас прошедшие натовскую подготовку военные противостоят российским войскам. Об этом 3 апреля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг телеканалу CNN.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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По словам Столтенберга, украинских военных тренировали инструкторы из США, Великобритании, Канады и ряда других стран. Это позволило ВСУ достичь наивысшего уровня оснащения и подготовки за всё время их существования.

«Десятки тысяч украинских военнослужащих, которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против вторгнувшихся российских сил», — сказал Столтенберг, слова которого приводит РИА Новости.

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