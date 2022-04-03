Тюмень, 3 апреля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В Тюмени цвет водонапорной башни при реставрации не поменяется. Подробности реконструкции знакового объекта областного центра сообщают в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Елена Миронова ИА REGNUM Знаменитая тюменская водонапорная башня

При реставрации кирпичной кладки водонапорной башни будет использоваться керамический кирпич цветом и фактурой соответствующий существующему.

Согласно рабочей проектной документации наружные стены башни выполнены из керамического кирпича старого образца на известково-песчаном растворе, наружные стены лестничного блока выполнены из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. При реставрации кирпичной кладки будет использоваться керамический кирпич цветом и фактурой соответствующий существующему, отмечают в ведомстве. Будет проведена очистка фасадов чистой водой с использованием моющего аппарата, а также моющим раствором, затем будут обработаны бесцветным составом, придающим водоотталкивающие (гидрофобные) свойства кирпичу.

«Изменение цвета фасадов путём их покраски осуществляться не будет», — акцентируют в департаменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Тюмени на реставрацию водонапорной башни выделили 134 млн бюджетных рублей. Заказчиком реконструкции этого памятника регионального значения является центр внешкольной работы «Дзержинец». Будущему подрядчику предстоит провести реставрацию кирпичной кладки водонапорной башни и внутреннюю отделку помещений до 25 декабря 2022 года.