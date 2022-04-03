История вопроса

Иксодовые клещи являются переносчиками клещевого энцефалита. Ареал их распространения – Дальний Восток, Сибирь, Урал и средняя полоса Европы. По статистике заражены энцефалитом примерно шесть клещей из ста, а при укусе человека заражённым насекомым риск заболевания находится на уровне 2-6%.

Клещи выходят из спячки при температуре воздуха 1-3 градуса Цельсия и становятся активными при 10 градусах. Самыми благоприятными для них условиями является температура 20 градусов и влажность 80%. Соответственно, клещевой сезон в каждой конкретной местности и в разные годы начинается в разное время в зависимости от погодных условий.

Наибольшая активность клещей приходится на весну, когда перезимовавшие самки выводят тысячи новых клещей. Те клещи, которым не удаётся найти носителя, постепенно погибают, поэтому активность клещей к концу сезона падает. Также насекомых поедают их естественные враги, главным образом птицы. Жаркая погода также снижает активность клещей.

Заканчивается клещевой сезон с установлением отрицательных температур.

