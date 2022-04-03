Кемерово, 3 апреля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Кемеровская область является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

«Активность клещей в Кузбассе по средним многолетним данным продолжается с последней декады марта до 3 декады октября. Первые обращения людей в медицинские организации в прежние годы были отмечены в конце марта, начале апреля, последние обращения – в октябре, — уточнили в ведомстве. — Рост активности клещей наблюдается в апреле и пик активности прогнозируется на май — начало июня. По прогнозам специалистов-энтомологов, в эпидемический сезон 2022 года прогнозируется высокая численность и активность клещей».

В регионе проводятся акарицидные противоклещевые обработки мест массового отдыха.