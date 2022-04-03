Донецк, , 16:54 — REGNUM Поселок шахты «Трудовская» в Донецке обстреляли украинские силовики. Об этом 3 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению… город Донецк (пос. шахты «Трудовская»), — говорится в сообщении. — Выпущено 2 снаряда калибром 122 мм».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок Донецкий в ЛНР.