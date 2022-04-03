Нью-Йорк, США, , 17:01 — REGNUM Североатлантический альянс может найти возможность быстрого принятия в свои ряды Швеции и Финляндии, если эти страны подадут соответствующую заявку. Об этом 3 апреля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время НАТО ведёт диалог со Стокгольмом и Хельсинки по вопросу присоединения этих стран к альянсу.

«Решать им, но если они подадут заявки, то их одобрят все 30 союзников, мы найдем способы, как относительно быстро это сделать», — цитирует ТАСС слова генсека НАТО, сказанные в эфире телеканала CNN.

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Ранее кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв в интервью ИА REGNUM высказал мнение, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО — вопрос ближайшего времени.

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