Москва, 3 апреля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Пожар в центральной клинической больнице Российской академии наук (РАН) ликвидирован в Москве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

50.mchs.gov.ru Пожарный

ЧП произошло 3 апреля на Литовском бульваре д. 1а.

«Пожар ликвидирован, — сообщил собеседник агентства. — Информация о пострадавших и площади возгорания уточняется».

Отметим, что возгорание произошло на пятом этаже шестиэтажного корпуса больницы.

В настоящее время выясняются причины происшествия.