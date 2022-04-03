Париж, , 16:51 — REGNUM Французская республика должна продолжить экономическое давление на Россию с целью принудить Москву отказаться от проведения военной операции на Украине. Такое мнение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает 3 апреля МИД Франции.

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан (сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference

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«Необходимо поддерживать и усиливать как можно более сильное экономическое и международное давление на Россию», — заявил министр.

По его словам, «Франция по-прежнему полностью привержена тому, чтобы внести свой вклад в это, особенно со своими европейскими партнерами в рамках французского председательства в Совете Евросоюза, а также в G7».

Кроме того, Париж «будет продолжать оказывать решительную поддержку украинским властям во всех ее формах».