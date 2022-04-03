Бергамо, Италия, , 16:38 — REGNUM 3 апреля футбольный клуб «Аталанта» в матче 31-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 примет неаполитанский «Наполи». Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум», а стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Жуан Муссо, Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити, Джорджио Скальвини, Тейн Копмейнерс, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Ханс Хатебур, Давид Дзаппакоста, Луис Мурьель, Руслан Малиновский.

«Наполи»: Давид Оспина, Жуан Жезус, Мариу Руй, Калиду Кулибали, Алессандро Заноли, Петр Зелиньский, Станислав Лоботка, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Маттео Политано, Дрис Мертенс, Лоренцо Инсинье.

26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук начнет матч со скамьи запасных. В текущем сезоне на счету Миранчука два забитых мяча и три результативные передачи в пятнадцати турах чемпионата Италии.