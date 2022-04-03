Москва, , 16:33 — REGNUM В России помнят о том, что представители Украины могут не выполнять договорённостей. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дмитрий Песков

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Журналист Павел Зарубин поинтересовался у гостя, откуда у России может быть уверенность в том, что Украина исполнит двусторонний договор. На что Песков ответил, что у России есть опыт неисполнения Украиной своих договоренностей. «Мы это помним, помним очень хорошо, и действуем соответственно», — отметил пресс-секретарь президента Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, также Песков назвал причину требования к недружественным странам покупать газ за рубли.

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