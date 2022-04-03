Москва, 3 апреля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В России помнят о том, что представители Украины могут не выполнять договорённостей. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналист Павел Зарубин поинтересовался у гостя, откуда у России может быть уверенность в том, что Украина исполнит двусторонний договор. На что Песков ответил, что у России есть опыт неисполнения Украиной своих договоренностей. «Мы это помним, помним очень хорошо, и действуем соответственно», — отметил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА REGNUM, также Песков назвал причину требования к недружественным странам покупать газ за рубли.