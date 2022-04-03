Лондон, , 16:30 — REGNUM 3 апреля в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм Юнайтед» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Эвертон» из Ливерпуля. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Никола Влашич Www.evertonfc.com

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм»: Лукаш Фабьянский, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Крейг Доусон, Райан Фредерикс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Саид Бенрахма, Пабло Форналс, Джаррод Боуэн, Майкл Антонио.

Запасные игроки: Владимир Цоуфал, Андрей Ярмоленко, Альфонс Ареоля, Никола Влашич, Исса Диоп, Марк Нобл, Артур Масуаку, Алекс Крал, Аджи Алезе.

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Джонджо Кенни, Майкл Кин, Бен Годфри, Виталий Миколенко, Мейсон Холгейт, Абдулай Дукуре, Алекс Ивоби, Демарай Грэй, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин.

Запасные игроки: Асмир Бегович, Энтони Гордон, Энди Лонерган, Джаррад Брантуэйт, Саломон Рондон, Анвар Эль-Гази, Деле Алли, Исаак Прайс, Льюис Доббин.

После перехода из московского ЦСКА летом 2021 года за 30 миллионов евро Никола Влашич принял участие в шестнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Уотфорда».