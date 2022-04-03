Луганск, , 16:30 — REGNUM Поселок Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 апреля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел, — говорится в сообщении. — В 13:30 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Нижнее по населенному пункту Донецкий с применением РСЗО БМ-21 «Град» (40 снарядов)».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля в МЧС ДНР сообщили, что в республику прибыл новый гуманитарный конвой МЧС России.