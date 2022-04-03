Москва, 3 апреля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. 3 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб ЦСКА в матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 сыграет с екатеринбургским «Уралом». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Бикфалви

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Жан-Филипп Гбамен, Георгий Щенников, Хесус Медина, Хохре Карраскаль, Чидера Эджуке, Юсуф Языджи.

Главный тренер: Алексей Березуцкий.

«Урал»: Илья Помазун, Кирилл Колесниченко, Иван Кузьмичев, Артем Мамин, Лео Гогличидзе, Андрей Егорычев, Рафал Аугустыняк, Рамазан Гаджимуратов, Оле Шатов, Чингиз Магомадов, Эрик Бикфалви.

Главный тренер: Игорь Шалимов.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Ассистенты главного судьи — Рустам Мухтаров и Наиль Сейфетдинов.