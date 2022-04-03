Калининград, , 16:17 — REGNUM 7 апреля в Калининграде пройдут прощание и похороны российской актрисы Александры Яковлевой. Об этом 3 апреля сообщили ТАСС в администрации города.

Траур

«Отпевание Александры Яковлевой пройдет в четверг (7 апреля) в храме Александра Невского в Калининграде, — сообщили в администрации. — Она будет похоронена в Калининграде».

Как передавало ИА REGNUM, ранее российский кинорежиссер Николай Лебедев сообщил журналистам, что советская и российская актриса театра и кино Александра Яковлева скончалась в возрасте 64 лет 1 апреля.

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