Кремёнки, Калужская область, , 16:24 — REGNUM В гаражном кооперативе «Надежда» города Кремёнки Жуковского района Калужской области были обнаружены тела двух мужчин. По данному факту проводится процессуальная проверка. Об этом 3 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Следственный комитет Kaluga. sledcom. ru

По предварительным данным, двое местных жителей 34 и 35 лет находились в автомобиле в гараже и отравились угарным газом. Возможно, погибшие употребляли спиртное, так как на месте обнаружены бутылки из-под водки.

Сейчас провалится комплекс следственных действий, направленных на установление подробных обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: В гараже калужского Мосальска мужчина погиб от отравления угарным газом