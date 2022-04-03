Кремёнки, Калужская область, 3 апреля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В гаражном кооперативе «Надежда» города Кремёнки Жуковского района Калужской области были обнаружены тела двух мужчин. По данному факту проводится процессуальная проверка. Об этом 3 апреля сообщили корреспондентуИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Kaluga. sledcom. ru Следственный комитет

По предварительным данным, двое местных жителей 34 и 35 лет находились в автомобиле в гараже и отравились угарным газом. Возможно, погибшие употребляли спиртное, так как на месте обнаружены бутылки из-под водки.

Сейчас провалится комплекс следственных действий, направленных на установление подробных обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.