Краснодар, 3 апреля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Сегодня, 3 апреля, футбольный клуб «Краснодар» в матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от московского «Динамо». Основное время встречи, проходившей на стадионе «Краснодар», завершилось со счетом 0:1.

ФК «Краснодар»

Единственный мяч на 45+6-й минуте встречи ударом с одиннадцатиметровой отметки забил 25-летний опорный полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин. Желтые карточки получили Кривцов, Бальбуэна, Бородин, Черников, Мартынович, Шиманьский и Ионов. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Сергей Бородин, Сергей Петров, Олакунле Олусегун (Ираклий Манелов, 46'), Александр Черников (Вячеслав Якимов, 46'), Эдуард Сперцян (Алекс Мацукатов, 75'), Алексей Ионов, Никита Кривцов (Юрий Газинскийб 29'), Владимир Ильин (Джонатан Окоронкво 65').

«Динамо»: Антон Шунин, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Роман Евгеньев, Диего Лаксальт, Никола Моро, Даниил Фомин, Себастьян Шиманьский, Вячеслав Грулев (Денис Макаров, 61'), Арсен Захарян (Дмитрий Скопинцев, 89'), Федор Смолов (Константин Тюкавин, 76').

«Динамо», одержав четырнадцатую победу и набрав 46 очков, укрепился на второй позиции в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. «Краснодар» с 36-ю очками опустился на шестое место.