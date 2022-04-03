Сакраменто, США, 3 апреля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Не менее шести человек погибли в результате стрельбы из автоматического оружия в городе Сакраменто в Калифорнии в воскресенье, 3 апреля.

brian.ch Автоматическая винтовка

По данным местной полиции, всего в результате инцидента пострадали не менее 15 человек, шестеро из которых скончались.

По данным местных СМИ, стрельба была слышна недалеко от административных зданий штата. Точная информация об обстоятельствах трагедии выясняется.